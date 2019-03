Motorfiets gestolen uit garagebox ADPW

14 maart 2019

Woensdag werd de diefstal van een motorfiets uit een garagebox ontdekt. De eigenaar had de motorfiets gestald in een garagebox in de Ierse Predikherenstraat in Leuven. Onbekenden braken de garagepoort open en gingen aan de haal met de motorfiets en vier velgen met de zomerbanden van een auto. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.