Morcheeba op 18 februari in Het Depot Bart Mertens

22 november 2018

19u40 0 Leuven De bekende band Morcheeba staat op 18 februari van volgend jaar op het podium in concertzaal Het Depot. Het Londense collectief komt het nieuwe album ‘Blaze Away’ voorstellen aan het publiek.

Morcheeba is al vele jaren een vaste waarde in het triphopgenre. “In de schaduw van grootheden als Massive Attack, Portishead en Tricky tast Morcheeba al jaren de grenzen van de triphop af. Waar de songs van de eerder genoemden vooral baden in de duistere sferen van de Britse underground waagt Morcheeba zich meer op het gebied van de lounge, hiphop en pop”, zegt Mike Naert, directeur van Het Depot.

Downtempo

Hoewel het Londense collectief met DJ Paul Godfrey en zangeres Skye Edwards qua succes niet kon opboksen tegen Massive Attack en co worden vele producties door kenners beschouwd als pareltjes in het triphopgenre. De groep doorzwom overigens heel wat woelige watertjes. Godfrey en Edwards keerden het project enkele keren zelfs de rug toe maar ondertussen is Morcheeba helemaal terug met een nieuw albim dat de naam ‘Blaze Away’ kreeg. “De band wist zich altijd al te onderscheiden door downtempo te combineren met soul, pop en andere genaakbare genres. Met het nieuwe album is Morcheeba terug op koers”, besluit Mike Naert van Het Depot.

Een ticket voor het concert op 18 februari kost 27 euro in voorverkoop. Meer info: www.hetdepot.be