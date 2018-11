MOOSE-bar tot paasvakantie op Oude Markt, daarna is eerste fuifzaal een feit ADPW

29 november 2018

19u17 0 Leuven Donderdagavond om 19 uur opende de MOOSE-bar op de Oude Markt zijn deuren. Een atypische bar tussen de andere cafés, want voor après-ski is zelden een plaats op de markt. De bar staat in het voormalige pand van het legendarische café De Colff en blijft daar wellicht staan tot even voor de paasvakantie. “Daarna wordt het een fuifzaal voor studenten”, zo weet zaakvoerder en MOOSE-concepteigenaar Yves Smolders.

Na de succesverhalen in Hasselt en Antwerpen opent er ook in Leuven een MOOSE-bar. Dat is een après-ski hut in ware Tirolerstijl, inclusief dierenhuiden en rood-wit geblokte gordijntjes. “Wie après-ski zegt, denkt meteen aan sfeervolle feestjes in houten chalets tussen de besneeuwde Oostenrijkse bergtoppen. Dankzij de MOOSE-bar moet je het land niet meer uit voor een stevige après-ski waar je helemaal kan ‘losgehen’. Vrolijke après-ski muziek, Timemachine Party’s, Goet Fout en Plezant Gênant, live-optredens en halve liters bier en shotjes geserveerd door jongens en meisjes gekleed in authentieke Lederhosen en Dirndls, maken het plaatje compleet”, zo klinkt het bij de organisatie.

“Het is de bedoeling dat het hier van begin tot eind een groot feest wordt. Het is een après-skihut, dus de mensen mogen op de banken staan en feestvieren. Zolang het maar binnen de perken blijft”, lacht zaakvoerder en MOOSE-concepteigenaar Yves Smolders. “Wij gaan voor meezingers, in alle talen. Bijna alle cafés weren Nederlandstalige en Duitstalige muziek, maar daar doen wij niet aan mee. Het is bedoeling dat je je hier in Oostenrijk of Frankrijk waant, dus de sfeer moet hetzelfde zijn”, meent Smolders, die ondertussen nog vijf andere MOOSE-bars uit de grond heeft gestampt. “Naast Leuven, staan er MOOSE-bars in Hasselt, Gent, Mechelen, Antwerpen en Kortrijk. Hasselt en Antwerpen hadden vorige winter al een MOOSE-bar en afgelopen zomer was het ook een succes op festival Tomorrowland”, zo klinkt het.

Net zoals er een seizoen is om te skiën, is er een seizoen om te après-skiën. De après-skihut zal dus niet voor eeuwig op de Oude Markt blijven. “Wij sluiten sowieso voor de paasvakantie. Daarna wordt dit een studentenzaal met privéfeestjes op vrijdag en zaterdag. Daarmee zal het de eerste fuifzaal op de Oude Markt zijn. Mogelijk komt de MOOSE-bar de volgende jaren nog terug, maar dat is nog niet duidelijk”, weet Smolders.

Voor de geïnteresseerden: de MOOSE-bar is elke donderdag, vrijdag en zaterdag open van 19 tot 4 à 5 uur. Iedereen welkom, zelfs in lederhosen of ski-kledij. “Bij MOOSE bar geldt maar één regel: hoe gekker, hoe beter!”