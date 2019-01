Moose Bar ruilt Lederhosen in voor blokkende studenten Bart Mertens

21 januari 2019

18u31 0 Leuven Red Bull Study Club neemt gedurende drie dagen haar intrek neemt bij Moose Winterbar op de Oude Markt in Leuven. Voor een keer geen halve liters bier, schnaps of bonkende après-ski muziek maar wel oorverdovende stilte en motiverende tips van experts. De Red Bull Study Club bij Moose Winterbar in Leuven is dag én nacht geopend tot en met 23 januari.

Na club Versuz in Hasselt werd Le Cadran in Luik omgetoverd tot Red Bull Study Club en ontving de evenementenlocatie maar liefst 500 studenten om samen te blokken. Studenten konden rekenen op een hippe studeerlocatie met gratis water, ijskoude Red Bull, leuke goodies, powerfood en de nodige ontspanning met work-outs van Basic Fit, een heuse VR-experience, een klassiek potje tafelvoetbal en motiverende tips van professionals zoals Red Bull atleet Thomas de Dorlodot. Vanaf vandaag werd ook Moose Bar op de Oude Markt in Leuven omgetoverd tot een Red Bull Study Club.

Energieke omgeving

De studenten reageerden alvast enthousiast. “Niet in één woord samen te vatten. Het is een mix tussen een ontspanningsruimte, een werkruimte en een energieke omgeving. Het is een uniek concept waar studenten zich ten volle kunnen concentreren en tips kunnen uitwisselen. De ideale omgeving voor studenten zoals mij die graag een beetje plezier en blokken combineren”, zegt student Clement de Croocq. Moose Winterbar in Leuven opende deze winter voor de eerste keer zijn deuren en kan terug kijken op een geslaagde eerste editie. Vele liters bier, schnaps en vrolijke après-ski muziek passeerden de voorbije weken de revue maar voor één keer werd het muisstil.