MOOSE-bar opent deuren Bart Mertens

22 november 2018

19u25 0 Leuven Vanavond opent op de Oude Markt in Leuven de MOOSE-bar. Dat is een après-ski hut in Tirolerstijl die onderdak heeft gevonden in het pand van café De Colff.

Na de succesverhalen in Hasselt en Antwerpen opent ook op de Oude Markt in Leuven een MOOSE-bar. Dat is een après-ski hut in ware Tirolerstijl, inclusief dierenhuiden en rood-wit geblokte gordijntjes. De MOOSE-bar vond onderdak in het pand waar ooit het legendarische café De Colff was gevestigd. “Na het succes in Antwerpen en Hasselt opent MOOSE bar nu ook in Leuven”, aldus de initiatiefnemers. “Dat is goed nieuws voor wie dit jaar niet op wintersport kan maar toch wil genieten van één van de leukste momenten van een skivakantie: de après-ski. Hasselt en Antwerpen hadden vorige winter al een MOOSE-bar en afgelopen zomer was het ook een succes op festival Tomorrowland. Nu breiden de gezellige après-ski hutten uit met maar liefst vier nieuwe locaties: Mechelen, Gent, Kortrijk én Leuven.”

Klanten mogen zich verwachten aan een authentieke en gezellige berghut. “Wie après-ski zegt denkt meteen aan sfeervolle feestjes in houten chalets tussen de besneeuwde Oostenrijkse bergtoppen. Dankzij de MOOSE-bar moet je het land niet meer uit voor een stevige après-ski”, besluiten de uitbaters. MOOSE-bar Leuven is elke donderdag, vrijdag en zaterdag open vanaf 19 uur.