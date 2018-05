Moordenaar moeder van acht op weg naar assisen 17 mei 2018

02u37 0 Leuven De 50-jarige Godfried 'Ronny' C. uit Kortenaken zal zich hoogstwaarschijnlijk moeten verantwoorden voor het Leuvense assisenhof voor de moord op zijn ex Anne Collaer (47).

De moeder van acht werd in februari vorig jaar omgebracht met meerdere messteken in haar woning in de Vestinggang in Leuven. C. was meteen hoofdverdachte, maar door gebrek aan bewijs werd hij pas enkele weken na de feiten gearresteerd.





Het gerechtelijk onderzoek is ondertussen afgelopen. C. verscheen dinsdag voor de raadkamer en daar werd een bevel tot gevangenneming uitgesproken. "De zaak wordt nu overgemaakt aan het parket-generaal met het oog op een doorverwijzing naar assisen via de kamer van inbeschuldigingstelling", bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Het was de toen 10-jarige zoon van Collaer die zijn moeder dood in de slaapkamer vond. Ze had vijf kinderen met C. en nog drie kinderen uit een andere relatie.





(KAR)