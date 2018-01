Mooie cijfers voor STUK 30 januari 2018

02u37 0 Leuven Sinds de hervorming van STUK tot Huis voor Dans, Beeld en Geluid laat het cultuurcentrum in Leuven mooie cijfers optekenen. Uit de publiekscijfers blijkt dat de nieuwe koers een ruim publiek kan bekoren.

In 2017 was vooral festival Artefact de motor achter de stijgende bezoekerscijfers. De editie met als thema 'The Act of Magic' bereikte meer dan 17.000 bezoekers en dat zijn er 4.000 meer dan in 2016. Binnen enkele weken, op 13 februari, opent Artefact 2018 overigens de deuren onder de titel 'This Rare Earth - Stories from Below'. Ook de cijfers voor dans zijn verrassend. Met bijna 18.000 bezoekers overtuigt dans evenveel mensen als enkele jaren geleden dans en theater samen. Opvallend is de populariteit van urban dance met onder meer het Belgisch Kampioenschap Breakdance of de battles van Dansbaar. Hiervoor werkt STUK al enkele jaren samen met vzw Straatrijk. In totaal ontving STUK in 2017 liefst 82.221 bezoekers voor alle activiteiten samen. (BMK)