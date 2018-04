Mol-deelnemer signeert eigen thriller bij Mertens Schoenen 09 april 2018

02u30 0 Leuven Sinds enkele weken is televisiekijkend Vlaanderen opnieuw in de ban van De Mol op VIER. Bart Debbaut nam er een kleine twintig jaar geleden zelf aan deel en schreef er zopas een thriller over.

Speciaal voor de 290ste verjaardag van Mertens Schoenen in de Mechelsestraat, zakte hij naar de zondagsopening af om zijn boek te signeren. Als kers op de taart konden de klanten 290 genummerde en gesigneerde exemplaren van het boek winnen. "Het was een heel leuke signeersessie. De boekenactie loopt nog de hele maand. Bij elke aankoop maak je kans op een gepersonaliseerd 'molboek', het scherm moet dan wel eerst 'groen kleuren', zoals in het spelprogramma. We hebben een programma geschreven op de computer waardoor het scherm deze maand 290 keer groen zal kleuren, er zijn geen vragen mee gemoeid. We wilden het ludiek houden. De boeken werden gepersonaliseerd met ons logo", zei uitbater Meulemans.





(SVDL)