Mohamed Ridouani (sp.a) is fan van…Michael Jackson Bart Mertens

07 januari 2019

16u20 0 Leuven De nieuwe Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is doorgaans een bijzonder ernstig man maar af en toe laat de opvolger van Louis Tobback zich ook van een verrassende kant zien. Dat was het geval in Touché op Radio 1 waar Mohamed Ridouani onthulde dat hij fan is van Michael Jackson.

Mohamed Ridouani (sp.a) staat niet bekend als de ambiancemaker van dienst op de dansvloer maar dat zou wel eens een misvatting kunnen zijn. Dat bleek in de uitzending van Touché op Radio 1 waar de nieuwe Leuvense burgemeester zich toonde van een kant die we niet al te vaak te zien krijgen van Ridouani. Nadat hij ‘Wanna Be Startin Somethin’ van Michael Jackson had gekozen als nummer volgde een bijzonder betoog over niemand minder dan ‘Wacko Jacko’.

Moonwalk

“Ik was een enorme fan van Jackson. Eigenlijk was ik gefascineerd door Michael Jackson. Ondanks alle perikelen die de man heeft meegemaakt, maakte hij toch universele muziek. Mensen uit de hele wereld voelden zich aangesproken door zijn muziek. Ik oefende tot in ‘den treure’ zijn moves. Ik kon ze allemaal, zelfs de ‘Moonwalk’. Die kan ik nog altijd trouwens.” Enkele seconden later bewees Mohamed Ridouani dat zelfs in de radiostudio.