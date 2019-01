Mohamed Ridouani: “Open cultuur van vernieuwing” De vijf grote principes van het nieuwe Leuvense stadsbestuur Bart Mertens

07 januari 2019

17u35 0 Leuven In Leuven is de nieuwe coalitie van start gegaan met veel ambitie. De bestuursploeg onder burgemeester Mohamed Ridouani met sp.a, Groen en CD&V aan boord zal de komende jaren werken rond vijf grote principes. “Met onze visienota als basis werken we concrete voorstellen uit voor de komende legislatuur. We gaan hard werken aan een positieve en duurzame toekomst”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a).

Wat brengt de nieuwe bestuursploeg de komende zes jaar voor Leuven? Die vraag krijgt stilaan een concrete invulling, al moeten sp.a, Groen en CD&V de bestuursnota 2019-2024 de volgende maanden nog in detail uitwerken. Op basis van de visienota tekenen de contouren van het nieuwe beleid zich toch stilaan af. “Ik ben heel tevreden dat we vlot overeenstemming vonden over de richting waarin de stad verder moet evolueren. We willen samen aan de slag om van Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te maken. Leuven is klaar voor de toekomst”, laat burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) optekenen. “We willen ervoor zorgen dat Leuven een verbonden stad blijft waar iedereen zich thuis kan voelen en we samen aan een positieve en duurzame toekomst werken. We gaan voor een open cultuur van vernieuwing.”

Een stad voor iedereen en een stad voor de volgende generaties Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Mooie woorden van de opvolger van Louis Tobback (sp.a) maar wat betekenen ze in de praktijk? Het nieuwe bestuur stelt concreet vijf principes voorop die verweven zullen worden in elk beleidsdomein. Een stad voor iedereen en een stad voor de volgende generaties zijn twee van die principes. Het derde principe is blijven innoveren. Verder gaat de nieuwe bestuursploeg voor een verbindend en versterkend verhaal. Tot slot is de betrokkenheid van burgers en andere organisaties van groot belang.

Werven

“Vanuit deze principes komen we tot een aantal grote werven”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani. “Betaalbaar wonen is één van de prioriteiten. We blijven investeren in sociale huisvesting en we bouwen verder op het model van stads- en starterswoningen. Ook nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld hamsterwonen krijgen onze aandacht. Mobiliteit is een andere prioriteit. We zetten in op aangenaam en veilig wandelen en fietsen. Het bestuur zal eveneens het circulatieplan afwerken door in de benedenstad de Vismarkt parkeervrij en de omliggende straten autoluw te maken. Het stadsbestuur lanceert een studie naar de mogelijke alternatieven voor het project van de Bruulparking. Ook in de deelgemeenten wil het bestuur samen met de inwoners werken om de levenskwaliteit en de verkeersveiligheid in de woonwijken te verbeteren. Verder zet de nieuwe ploeg in op betaalbare en toegankelijke zorg en onderwijs. Een veilige en aantrekkelijke stad met aangename woonwijken is een andere prioriteit. Een duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad staat eveneens op het programma.” Een aantal concrete projecten zijn al bekend. Zo komt er deze legislatuur zo goed als zeker een podiumkunstenzaal. Ook een nieuwe skeelerpiste en een 50-meter zwembad staan hoog op de verlanglijst van de nieuwe ploeg.