Mohamed Ridouani: “Ik sta in grote schoenen” Kersvers burgemeester zal niet nationaal zetelen na federale verkiezingen Bart Mertens

02 januari 2019

13u55 0 Leuven Kersvers burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) beseft dat hij in grote schoenen staat na 24 jaar Louis Tobback (sp.a) in Leuven. “Ja, ik sta in grote schoenen maar ik heb twee legislaturen lang de kans gekregen om in te lopen. Het is voor mij een eer dat ik burgemeester van Leuven mag worden en dat zal ik ook de hele legislatuur blijven”, aldus de nieuwe burgemeester van Leuven.

Het is vandaag een speciale dag voor Leuven. Na 24 jaar nemen de inwoners officieel afscheid van burgemeester Louis Tobback (sp.a). Vriend én vijand zijn het erover eens dat Louis Tobback een ongeziene metamorfose teweeg heeft gebracht in Leuven. Nu breekt er een nieuwe periode aan onder opvolger Mohamed Ridouani (sp.a). Hij legde vanmorgen de eed af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. De twee zoontjes van Mohamed Ridouani en echtgenote Geertrui kwamen mee om papa en manlief bij te staan op deze bijzondere dag. Ook vader Ridouani werd vervuld met trots tijdens de eedaflegging.

Dat ik burgemeester van Leuven kan worden, is een teken van hoop Mohamed Ridouani (sp.a)

“Het is inderdaad een bijzonder moment in mijn leven voor mij”, aldus de kersverse burgemeester van Leuven, nota bene de eerste van allochtone afkomst in een centrumstad. “Voor mij is het niet zozeer belangrijk dat ik de eerste burgemeester van allochtone afkomst ben in een centrumstad. Ik heb mijn afkomst nooit uitgespeeld in het verleden en ben niet van plan om dat in de toekomst te doen. Dat ik als zoon van migranten -opgegroeid in een bescheiden arbeidersgezin- burgemeester kan worden in Leuven is een teken van hoop. Het betekent dat Leuven één van die steden is waar je je toekomst kan waarmaken, ongeacht wie je bent of wat je situatie ook is. Mijn vader is in België toegekomen als 16-jarige en heeft zich uit de naad gewerkt in de bouw om zijn gezin alle kansen te geven. Dat hij vanmorgen mee getuige was van mijn eedaflegging maakt dit extra emotioneel. Voor mij is het ook een eer dat ik deze prachtige stad mag leiden in opvolging van Louis Tobback. Ja, ik sta in grote schoenen maar ik ben er klaar voor om het werk van Tobback voort te zetten met een enthousiaste bestuursploeg. Het vervult me met trots en maakt me tegelijk nederig en dankbaar.”

Polarisering

Blijft de vraag: wat brengt de toekomst voor Leuven nu burgervader Louis met pensioen gaat? Mohamed Ridouani heeft naar eigen zeggen een duidelijke visie over de richting die Leuven uitgaat in de komende jaren. “Ik zal in de komende jaren keihard werken, samen met het hele stadsbestuur en de gemeenteraad. Het is mijn bedoeling om van Leuven een leidende stad te maken in Europa. Leuven moet een stad van mogelijkheden worden waar obstakels worden overwonnen. Leuven zal onder mijn leiding laten zien dat we in tijden van angst, polarisering en twijfel door samenwerking en verbondenheid wel degelijk een positieve en optimistische toekomst kunnen waarmaken.”

Nationale politiek

Tot slot: zal Mohamed Ridouani de lokroep van de nationale politiek kunnen weerstaan want hij was één van de weinige lichtpunten voor sp.a in de meest recente gemeenteraadsverkiezingen. Het ene socialistische kopstuk na het andere moest eraan geloven maar Mohamed Ridouani scoorde opvallend goed. “Ik ben burgemeester van Leuven en dat zal ik ook blijven de komende zes jaar. Als de partij mij vraagt om op een lijst te staan voor de federale verkiezingen dan wil ik dat doen in een ondersteunende rol. Ik wil een bijdrage leveren om mijn partij –die het nationaal niet goed doet momenteel- een nieuwe adem te geven maar ik zal niet zetelen want bij sp.a is er een cumulverbod. Maar nogmaals, Leuven is en blijft mijn prioriteit.”