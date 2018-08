Moeder respecteert omgangsregeling niet 10 augustus 2018

Een 36-jarige vrouw uit Heverlee hangt zes maanden cel en een boete boven het hoofd. Al sinds een jaar zou ze weigeren om haar 13-jarige dochter naar de vader en haar ex te laten toegaan. De vrouw in kwestie schuift de zwarte piet door en zegt dat haar tiener mag beslissen wat ze doet of laat.





Bij vonnis van de familierechtbank van december 2015 werd een omgangsregeling bepaald voor het kind. Sinds een klein jaar geleden wou het kind niet meer mee. De moeder zei dat ze mee mocht, maar niet mee wou. De vader betwistte dit. "Dit loopt de spuigaten uit, er is geen respect voor dit vonnis van 2015. Deze vrouw doet geen enkele inspanning om haar dochter te stimuleren om naar de vader toe te gaan. Er wordt nu zelfs gezegd dat hij de vader zelfs niet is, terwijl het wel zo op de geboorte-akte staat. Deze feiten zijn zeer ernstig, ik vorder zes maanden cel en 1.200 euro boete." (SVDL)