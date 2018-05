Moeder en haar nieuwe partner mishandelen zoontje 08 mei 2018

Een 34-jarige Leuvense kreeg een opschorting over drie jaar omdat ze haar zoontje slecht behandelde. Haar nieuwe partner kneep de jongen zo hard in de oren kneep tot ze blauw werden, hij kreeg 46 uur werkstraf.





De eerste feiten dateren van vier jaar geleden. De vader van het kind moest meermaals vaststellen dat zijn zoontje verwondingen opliep toen hij terugkeerde van bij zijn moeder en haar nieuwe partner. Het kind liep zelfs een breuk in het linkerbovenbeen op toen hij bij zijn moeder verbleef, die vond het onnodig om naar het ziekenhuis te gaan. Volgens een wetsdokter liep het kind op zeven maanden tijd te veel verwondingen op om alleen maar een accidentele oorzaak te hebben. Sinds 2015 waren er geen nieuwe incidenten. Een nieuwe omgangsregeling wees het kind toe aan de vader. (SVDL)