Minuut stilte voor overleden fietsster (28) 16 juni 2018

02u37 0 Leuven Na het ongeval op het kruispunt van de Van Waeyenberghlaan met de Tervuursestraat waarbij maandag een 28-jarige Nederlandse fietsster het leven liet, nadat ze door een vrachtwagen werd aangereden, werd er vrijdagavond een witte fiets geplaatst op het nabijgelegen Sint-Jacobsplein.

Zo'n 250 mensen tekenden present en wandelden rustig en ingetogen naar het bewuste kruispunt. Daar staken ze een kaars aan en plaatsten ze de fiets. Dat werd gevolgd door een minuut stilte. De aanwezigen stelden openlijk de vraag of zulke grote vrachtwagens wel een plaats hebben in de binnenstad. Ondertussen weerklinkt de noodkreet om vrachtvervoer uit het centrum van Leuven te verbannen steeds luider. Het stadsbestuur onderzoekt momenteel enkele locaties om een overlaadstation in te richten aan de rand van de stad. Wat doen al die vrachtwagens nog in het centrum?", klinkt het, zowel in de politiek als bij vele Leuvenaars. Vrijwel elke partij laat naar aanleiding van het vreselijke ongeval weten dat er maatregelen moeten komen om dergelijke drama's te vermijden. Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) liet al optekenen dat er aan de rand van de stad wordt gezocht naar locaties om een overlaadstation te realiseren. "Het gaat meer concreet om Leuven Noord en een site aan Ecowerf langs de Vaart. In zo'n overlaadstation kunnen vrachtwagens hun goederen overladen in kleinere bestelwagens. Los van het dramatische ongeval heb ik ook al een voorstel uitgewerkt om zoals in het stadscentrum zone 30 in te voeren in alle woonwijken, ook in de deelgemeenten." (ADPW)