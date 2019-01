Minstens vijf inbraken in Heverlee ADPW

21 januari 2019

Onbekenden hebben zondag tijdens de dag ingebroken op verschillende adressen in Heverlee. De aangiftes van deze inbraken liepen zondagavond bij politie binnen.

In de Leeuwerikenstraat was ingebroken in een woning door een slaapkamerraam op de eerste verdieping aan de achterkant van het huis te forceren. De indringers raakten aan het raam door op een plat dak te klimmen. De woning werd doorzocht, maar het is niet duidelijk of er buit werd gemaakt.

In de Hertogstraat werd ingebroken in een huis door over de tuinomheining te klimmen. Vervolgens konden de indringers makkelijk naar binnen via de niet slotvaste achterdeur. In de hele woning werden kasten en schuiven doorzocht en lag de inhoud verspreid over de vloer. De buit bestond uit enkele horloges en wat juwelen.

Ook in een appartement op de eerste verdieping in de Hertogstraat werd ingebroken. De indringers klauterden op het terras en forceerden vervolgens de terrasdeur. Verschillende kasten werden doorzocht. De buit bestond uit een paar oorbellen en cash geld.

In de Willem Vanden Abeelelaan drongen onbekenden binnen in een woning die volledig werd doorzocht. Er konden geen braaksporen worden vastgesteld. Mogelijk werd gebruik gemaakt van een valse sleutel. De indringers gingen er vandoor met een horloge.

In de Frans Cnopslaan bleef het bij een inbraakpoging. Onbekenden beschadigden een raam aan de achterzijde van een huis, maar slaagden er niet in binnen te geraken.

Met 423 inbraken en inbraakpogingen is het aantal inbraken in Leuven met 19,8% gestegen tegenover 2017, toen een historisch laag cijfer werd genoteerd.