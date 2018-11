Minstens vier inbraken in Leuven gepleegd Stefan Van de Weyer

18 november 2018

12u57 0 Leuven Inbrekers trokken het voorbije weekend minstens vier keer op pad. Daarbij viseerden ze twee keer woningen in Wilsele, ééntje in Wijgmaal en ze kwamen ook een keer in actie in het centrum van Leuven.

In een woning in de Eikenbergstraat in Wilsele werd gepoogd om in te breken. De omheining van de tuin werd hierbij beschadigd, aan de woning zelf was geen braakschade. Bij de buren hadden ze minder geluk, daar werd een slaapkamerraam opengebroken. Heel het pand werd doorzocht. De daders gingen aan de haal met een Ipod. Toen de politie in de buurt een rondvraag deed naar getuigen, bleek ook in de Braambessenlaan ingebroken te zijn. Daar werd ook een slaapkamerraam geforceerd en hadden de inbrekers zilveren manchetknopen gestolen.

Inbrekers probeerden op verschillende plaatsen om ramen en deuren te forceren van een huis op de Rotselaarsesteenweg in Wijgmaal. Toen dit mislukte, namen ze een siersteen en gooiden daarmee het volledige achterraam in. De woning werd doorzocht en de daders gingen aan de haal met juwelen.

Op de Sint-Beggaberg kon een inbreker met een list in de gemeenschappelijke delen van een flatgebouw raken. Hij brak daarna het slot af van één van de appartementen en doorzocht het helemaal. Hij maakte een koffiezetapparaat, koffiepads, een tablet en een flesje parfum buit. Een geldkistje werd geopend, maar het was leeg.