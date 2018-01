Minste woninginbraken sinds 2006 02u28 0

Het afgelopen jaar registreerde politie Leuven 351 inbraken in woongelegenheden. Dit is een flinke daling met 87 inbraken of -19,9 % t.o.v. 2016. Het is al het derde jaar op rij dat de inbraken in woningen, appartementen en kamers dalen. "Hiermee komen we op het laagste aantal sedert 2006. Elke inbraak is er echter een teveel, daarom blijft de aanpak ervan en het vatten van verdachten voor ons een prioriteit", klinkt het bij Stephanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie. Het aantal inbraken in woongelegenheden piekte in februari (52), november (44) en vooral december (73). In februari betrof het onder andere een reeks van inbraken in een studentengebouw. In november en december was er een reeks woninginbraken in sector 'Kwade Hoek' in Wilsele, en in december stelden we eveneens een reeks inbraken vast in sector 'Noormannen' in Leuven-centrum. (ADPW)