Ministers worden prof-voor-een-dag 14 februari 2018

02u28 0 Leuven De eerstejaarsstudenten van de KU Leuven begonnen gisteren aan het tweede semester en ze kregen meteen twee ministers voorgeschoteld. Voor één keer stond niet professor Kristien Smedts of professor Cynthia Van Hulle voor de aula maar wel minister Van Overtveldt.

Een 800-tal studenten economie kregen in auditorium Pieter De Somer van Van Overtveldt meer inzicht in de effecten van de kredietcrisis en het Europese monetaire beleid als reactie op deze crisis. Later op de dag stonden professoren Bart Maddens en Steven Van Hecke hun plaats af aan minister Jan Jambon die een gastcollege gaf in auditorium Max Weber over politieke actualiteit met als thema coalitievorming, zowel op federaal als lokaal niveau. Verder had de minister het in zijn les over het kernkabinet en de rol van de federale overheid in terreurbestrijding.





Bijzonder interessant voor de studenten van de KU Leuven, zeker nu minister Jambon zich in het oog van de storm bevindt naar aanleiding van zijn kritiek op advocaat Sven Mary die op basis van een procedurefout de vrijspraak pleit voor Salah Abdeslam. Jan Jambon krijgt behoorlijk wat tegenwind omdat hij volgens criticasters de scheiding der machten moet respecteren en zich als minister niet te moeien heeft met een proces. (BMK)