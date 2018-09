Minister Weyts opent nieuwe rotonde 04 september 2018

02u33 0

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) opende gisteren de nieuwe toegang tot de E314 op Campus Gasthuisberg. "Sinds gisteren is de campus vlotter én veiliger bereikbaar voor zowel automobilisten als fietsers. De voorbije maanden werd gewerkt aan een veilige fietsinfrastructuur zoals de fietsbrug over de E314, betere bereikbaarheid van het openbaar vervoer en een vlottere toegankelijkheid van de campus voor hulpdiensten en bezoekers. Het verkeer kan nu vlotter doorstromen via de nieuwe rotonde en er is een ondergrondse toegang tot het nieuwe parkeergebouw, dat over een jaar ook door patiënten en bezoekers kan worden gebruikt. Het fietsverkeer is volledig afgezonderd van het autoverkeer wat de veiligheid voor de zachte weggebruiker sterk verhoogt." (BMK)