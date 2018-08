Minister Weyts krijgt brief van vzw Zwerfkat in Leuven in de bus 06 augustus 2018

Vzw Zwerfkat in Leuven heeft zopas een brief verstuurd naar minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). De Leuvense organisatie is het niet eens met een aantal medische zaken die in het besluit van 13 juli staan over de handel in dieren.





"Wij krijgen het gevoel dat er rond de vaccinaties een producent van een medisch product erg goed gelobbyd heeft maar dat er met de praktische realiteit geen rekening werd gehouden", zegt Sabine Bovend'aerde van Zwerfkat in Leuven.





"Anderzijds roepen wij op om nog meer te sensibiliseren naar de bevolking, dierenartsen en gemeentes toe. Een minimumpakket aan voorwaarden voor dierenwelzijnsbeleid moet daarenboven opgelegd worden aan gemeenten. De controles moeten efficiënter en moeten verhoogd worden. Tot slot wijzen wij ook op het feit dat de verplichtingen steeds hoger worden, maar dat er vanuit de Vlaamse regering voor ons nog steeds geen enkele eurocent is voorzien. Het is zeer frustrerend te horen dat wij een tijdje een tandje moeten bijsteken. Ons gebit heeft geen oneindig aantal tanden."





(BMK)