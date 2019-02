Minister Kris Peeters (CD&V) onthult de geheimen van de politieke actualiteit in Leuvense aula… Bart Mertens

12 februari 2019

19u00 0 Leuven Minister Kris Peeters (CD&V) was vandaag te gast een de KU Leuven voor een gastcollege. Om het tweede semester af te trappen voor de studenten van politieke wetenschappen nam de minister het opleidingsonderdeel ‘politieke actualiteit’ voor zijn rekening.

De eerstejaarsstudenten politieke wetenschappen van de KU Leuven begonnen hun tweede semester met een gastlezing van Kris Peeters, vice-eersteminister en bevoegd minister van Werk, Economie en Consumenten. Hij nam dit jaar het openingscollege van het opleidingsonderdeel ‘Politieke actualiteit’ voor zijn rekening. Professoren Bart Maddens en Steven Van Hecke stonden voor één keer dus hun plaatsje vooraan in de aula af aan minister Kris Peeters. Voor een 150-tal studenten sprak Kris Peeters over de voorbije en actuele situatie in de Wetstraat en de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Kris Peeters had het ook nog over de regeringsformatie op Vlaams en federaal niveau. “In deze aula zitten misschien wel ministers van de toekomst. Ik wil vooral een boodschap van hoop brengen en zeker geen woorden van angst voor de toekomst.”