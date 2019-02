Minister Koen Geens zwaait met kartonnen ‘vrijwilligers’ Bart Mertens

22 februari 2019

17u00 0 Leuven Niemand minder dan minister Koen Geens (CD&V) dook vandaag op in de Sociale School in Heverlee. De minister kwam er het belang van vrijwilligerswerk benadrukken en deelde kartonnen figuurtjes uit. “Ik heb veel lof voor het werk dat vrijwilligers dag in dag uit leveren voor onze maatschappij”, aldus Koen Geens.

Vrijwilligers zijn cruciaal voor onze maatschappij. Dat was de boodschap van de actie die beweging.net vandaag organiseerde op verschillende locaties in onze regio. “Zonder die inzet zouden heel wat organisaties, overheden en verenigingen op halve kracht draaien of zelfs niet bestaan”, aldus beweging.net Leuven. “Omdat vrijwilligerswerk niet altijd zichtbaar is, zetten we de boodschap ‘vrijwilligers vind je overal’ kracht bij door de figuurtjes van onze zeven vrijwillige ambassadeurs massaal te verspreiden tijdens een guerrilla-actie. In onze regio worden er 2500 kartonnen figuurtjes verspreid door al onze partners op verschillende plaatsen waaronder op de Campus Sociale School (UCLL)”, klinkt het.

Buddy-project

In de Sociale School in Heverlee werden vijfhonderd ‘kartonnen’ vrijwilligers verdeeld. De school heeft immers een traject rond vrijwilligerswerk met onder meer een buddy-project, een eerstejaarsstage bij een vrijwilligersorganisatie en verschillende onderzoeken rond deze thematiek. Niemand minder dan minister Koen Geens (CD&V) kwam langs om de actie van beweging.net te ondersteunen. “Ik heb veel lof voor het werk dat vrijwilligers dag in dag uit leveren voor onze maatschappij. Vrijwilligers leveren dag in dag uit zeer nuttig werken en doen dat vaak achter de schermen”, aldus minister Geens. Nog dit: in heel Vlaanderen maken ruim 750.000 vrijwilligers het verschil. Beweging.net lanceert ook een website waarop jij een vrijwilliger die het verdient, kan bedanken met een digitaal dankkaartje. Meer info: chapeauvrijwilligers.be