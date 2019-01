Minister Geens trapt ‘Weekend zonder alcohol’ af ADPW

11 januari 2019

16u10 0

Januari is traditioneel een kantelpunt op onze wegen. De vakantieperiode is voorbij en maakt de wegen drukken. Bovendien is het wegdek gladder door het winterweer. Januari is de maand van de nieuwjaarsrecepties en jammer genoeg blijven sommige mensen enkele glazen drinken wanneer ze met de wagen rijden. Om het ‘Weekend zonder alcohol’ af te trappen kwam minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) naar de snelwegparking in Heverlee. De eerste editie van dit alcoholvrije weekend loopt tot maandagmorgen om 6 uur. Een tweede editie zal plaatsvinden van 7 juni tot 10 juni.

“Misdrijven zoals rijden zonder (geldig) rijbewijs, rijden zonder verzekering en vluchtmisdrijf worden zwaarder gestraft. Wie bovendien herhaaldelijk in de fout gaat, kan een verdubbeling van de straf riskeren. We moeten een duidelijk signaal geven dat verkeersdelicten niet getolereerd worden. Daarnaast moet er natuurlijk worden ingezet op preventie, denk maar aan de jaarlijkse BOB-campagnes, en moeten we inzetten op een veilige schoolomgeving”, vertelt minister van Justitie, Koen Geens (CD&V).

“De provincie Vlaams Brabant wil meer mensen op de fiets krijgen en steunt daarom scholen en gemeenten om veilige schoolroutes aan te leggen. Alleen als de weg naar de school ‘fiets-veilig’ is zullen we meer ouders overtuigen om de kinderen met de fiets naar school te brengen of te laten gaan”, meent Tom Dehaene, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant.

De ongevallenstatistieken bewijzen dat acties tegen rijden onder invloed van alcohol noodzakelijk blijven. In 2017 werden in ons land 4.210 letselongevallen en ongevallen met dodelijke afloop geregistreerd waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was.

De politie van Leuven hecht enorm veel belang aan verkeersveiligheid. “Naast het aanpakken van snelheidsduivels wordt er ook zwaar ingezet op acties tegen het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Uiteraard wordt er deelgenomen aan de verschillende BOB-campagnes die van uit de nationale overheid worden georganiseerd. Maar aangezien verkeersveiligheid een prioriteit is in Leuven, gaan de controles inzake alcohol en drugs ook buiten de BOB-periodes permanent door. Met één doel voor ogen: het aantal ongevallen doen dalen”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Dit weekend zal er in Leuven op verschillende ogenblikken op verschillende plaatsen worden gecontroleerd. Enerzijds zijn er de vaste controleposten, daarnaast zijn er mobiele controles door patrouilles op herkenbaar en anoniem politievoertuig die chauffeurs uit het verkeer zullen plukken. Als chauffeur kan je eender waar, eender wanneer gecontroleerd worden.