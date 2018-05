Minister Geens huldigt uitbreiding Het Huis in 08 mei 2018

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) huldigde gisteren de uitbreiding van vzw Het Huis in de Tervuursestraat in. Het Huis vzw is een organisatie waar contacten worden georganiseerd tussen kinderen en hun (groot)ouders in opdracht van de rechtbanken in zaken rond onder meer echtscheidingen en betwistingen van de omgangsregeling. "Het Huis is er op de eerste plaats voor het kind dat vaak de dupe is van een zogenaamde (v)echtscheiding", zegt minister Geens. Met als motto 'Sociaal Hart voor Leuven' is ook Lions Club Leuven nauw betrokken bij Het Huis. "In 2015 kwamen we voor het eerst in contact met Het Huis in Leuven. De nood aan extra ruimte liet zich snel voelen. We financierden de materialen en staken ook zelf de handen uit de mouwen", zegt Bart Wouters, voorzitter bij Lions Club Leuven.