Minister Crevits (CD&V) trekt portefeuille open voor Leuvense scholen Meer dan 340.000 euro subsidies voor creatieve projecten Bart Mertens

15 februari 2019

15u45 2 Leuven Liefst 183 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) meer dan 340.000 euro om zo’n creatief cultuurproject te realiseren. In Leuven gaat het om 9 scholen, goed voor 19.000 euro aan subsidies.

Het maken van een muurschildering, een ecologisch verantwoorde wetenschapsopera of met je klas de opnamestudio induiken. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe scholen creatief aan de slag gaan met de subsidies in het kader van het dynamoPROJECT. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Van februari tot juni krijgen 25 Vlaams-Brabantse scholen de kans om hun culturele vleugels uit te slaan. Hiervoor maak ik bijna 50.000 euro vrij. Professionals, leraren en leerlingen creëren met deze middelen wervende tentoonstellingen, muurschilderingen, verhalen en muziekevenementen. Dankzij het project Dynamo komen duizenden jongeren in contact met de rijke culturele wereld.”

In Leuven krijgen Woudlucht in Heverlee, Blauwput in Kessel-Lo en Paridaens in Leuven subsidies voor hun deelname aan het project. Ook Atheneum Leuven, Vrije Middenschool Leuven, Hertog Karel in Wilsele en het Miniemeninstituut in Leuven staan op de lijst van minister Crevits. Tot slot krijgt ook vrije basisschool Putkapel en De Klare Bron/De Grasmus middelen voor een creatief cultuurproject.