Miniplantage gevonden 15 februari 2018

Na een melding van een familielid, is dinsdagavond om 18.30 uur een minicannabisplantage ontdekt in een woning in de Wijngaardlaan. Het huis wordt bewoond door vier twintigers die op zolder cannabis kweekten in een 'growbox'. Tijdens de huiszoeking werden drie ongeoogste cannabisplanten gevonden, evenals vijf verwelkte planten in potten. Verder werden er nog een aantal zakjes cannabis gevonden, net zoals twee weegschalen. Dit alles werd in beslag genomen. De vier verdachten werden overgebracht naar het politiecommissariaat. De parketmagistraat werd op de hoogte gesteld. (ADPW)