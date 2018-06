Miniemeninstituut sluit Camping Zero Emissie af 23 juni 2018

Het Miniemeninstituut sloot als laatste school in een lange rij de actie Camping Zero Emissie af. Van begin mei tot eind juni namen maar liefst 800 leerlingen van zestien Leuvense scholen deel aan Camping Zero Emissie. Het initiatief van vzw Leuven 2030 en de stad Leuven om leerlingen warm te maken voor duurzaamheid en klimaat wint jaar na jaar aan belangstelling.





"Onze ambitie om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken, zorgt voor animo bij de kinderen en jongeren. Het doet me dan ook plezier dat de klimaatcampings zo'n succes zijn", zegt schepen van Onderwijs en Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a).





