Mini's baas in M-Museum 23 augustus 2018

Het Leuvense label 'PIEP!' organiseert op zondag 26 augustus voor het derde jaar op rij event 'Mini's zijn baas' in M-Museum Leuven. Vorig jaar bracht het zomerfeest liefst 2.000 jonge beentjes in beweging. "Dit jaar wordt het nog beter want voor het eerst is het programma volledig gratis", zeggen sp.a-schepenen Denise Vandevoort en Bieke Verlinden. "Vanaf 11 uur zet museum M de deuren open voor het grote én kleine publiek. Kinderen kunnen er onder meer verdwalen in het doolhofkasteel of het kastkasteel van 'De Van Hut'. Voor de dapperste durvers brengt professioneel kastelenbouwer Bram Deryckere zelfs een schommeldraak mee. Wie uitgespeeld is, kan nog even uitblazen bij het Tik Tak Theater. Die klassieker betovert ook vandaag nog kinderen. Tot slot staat er in de tuin van M voor de gelegenheid een tipidorp waar wij als schepenen de kleine indianen zullen kronen tot opperhoofd." (BMK)