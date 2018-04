Mini-onderneming BELT verrast in Sint-Pieterscollege 26 april 2018

02u43 0 Leuven De jongeren achter mini-onderneming Belt waren present in thuisbasis Sint-Pieterscollege voor een kleine stunt.

Om 12 uur stipt nodigden de zes jonge ondernemers hun medeleerlingen uit om zo snel mogelijk plaats te nemen in twee autostoelen op de speelplaats. Inzet van de race was een felbegeerde riem van BELT, het product waarmee de mini-onderneming in maart de titel van 'Vlaams-Brabantse Mini-onderneming van 2018' in de wacht sleepte. BELT scoorde bij de jury door een stijlvol en een milieubewust kledingstuk op de markt te brengen: een riem gemaakt van gerecycleerde autogordels. Bovendien hebben de jongeren van BELT een maatschappelijk verantwoorde visie op ondernemen. Zo gaat een deel van de opbrengst naar vzw SAVE van ouders van verongelukte kinderen. "Elke verkeersdode is er één te veel", aldus de ondernemers. "Met onze stunt willen we die boodschap onderlijnen. We hebben BELT-pins verkocht waarvan de opbrengst naar vzw SAVE gaat."





Het blijft nu de vraag of de mini-onderneming het ook in Europa zal kunnen maken maar dan moeten de jonge ondernemers wel eerst de Vlaamse finale winnen dieop 218 april wordt georganiseerd. Als dat lukt, mag BELT ons land vertegenwoordigen op de Europese finale in Belgrado. Meer info: www.beltspc.be (BMK)