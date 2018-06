Minderjarigen met stroomstootwapen 11 juni 2018

Een getuige heeft zaterdagavond omstreeks 23 uur de politie verwittigd nadat hij enkele verdachte jongeren had opgemerkt in de Brusselsestraat. De man zag dat het groepje in het bezit was van een stroomstootwapen of taser. Dergelijke wapens kunnen een persoon door middel van een stroomstoot tijdelijk uitschakelen. Onmiddellijk na de melding gingen enkele patrouilles op zoek naar de jongeren. Dankzij een goede beschrijving van de getuige konden de betrokkenen snel worden aangetroffen. Het ging om minderjarigen uit de regio Leuven. Van de taser was echter geen spoor. Het stroomstootwapen in de vorm van een zaklantaarn werd even later onder een geparkeerde wagen gebruiksklaar aangetroffen. De gecontroleerde jongeren ontkenden dat ze iets met de gevonden taser te maken hadden. Het wapen werd in beslag genomen. (BMK)