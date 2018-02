Minder zakkenrollers actief op Leuvens grondgebied 17 februari 2018

02u35 0

In 2017 registreerde de Leuvense politie 483 feiten van zakkenrollerij. Dit is een daling met 47 feiten of 8,9 % tegenover 2016. 2013 was het jaar met de hoogste piek aan feiten (1.387). Sedertdien nam het aantal jaar na jaar terug af. De feiten van zakkenrollerij zijn grotendeels op te splitsen in enerzijds de nachtelijke diefstallen in het uitgaansleven en anderzijds de diefstallen overdag op de openbare weg zoals bijvoorbeeld aan een bushalte, op de bus of op de markt.De feiten overdag concentreren zich vooral op vrijdagnamiddag, in de drukke winkelstraten en in de omgeving van het station. De diefstallen gebeuren dan het vaakst op de openbare weg, in (kleding)winkels of aan bushaltes. Daar worden vaak iets oudere dames geviseerd. De nachtelijke feiten concentreren zich vooral in de uitgaansnachten, met een duidelijke piek in de nacht van donderdag op vrijdag. De daders slaan hun slag in het uitgaansleven om en rond de Oude Markt en Tiensestraat, veelal in horecazaken of op de openbare weg, en viseren daar vooral het aanwezige studentenpubliek. (ADPW)