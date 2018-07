Minder werkzoekenden dan vorig jaar 09 juli 2018

Eind juni telde Vlaams-Brabant 26.431 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 7,6 procent minder in vergelijking met vorig jaar. De werkloosheidsgraad in regio Leuven lag eind juni op 4,8 procent, in regio Vilvoorde op 5,3 procent. In Vlaams-Brabant daalde het aantal werkzoekenden in alle werkingsgebieden. De sterkste daling zien we in de werkingsgebieden Halle (12,4 procent minder dan eind juni 2017) en Diest (11,8 procent minder dan eind juni 2017). Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant, verduidelijkt: "De sterke, aanhoudende daling van het aantal werkzoekenden binnen onze provincie geeft de toenemende krapte op de arbeidsmarkt goed weer. Als netwerkregisseur gaan we deze uitdaging de komende maanden samen met onze partners aan. Door samen te werken met zowel opleidings- en bemiddelingspartners, de lokale besturen als de werkgevers hebben we een zo breed mogelijk aanbod om alle werkzoekenden op maat te ondersteunen in hun zoektocht naar werk." (ADPW)