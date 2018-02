Minder diefstallen met geweld, afpersingen in stijgende lijn 06 februari 2018

02u50 0 Leuven De Leuvense politie heeft afgelopen jaar 99 diefstallen met geweld en 35 afpersingen geregistreerd. In totaal zijn dat er twaalf minder dan in 2016 toen er 111 diefstallen met geweld en 33 afpersingen werden gemeld.

Dat diefstallen met geweld doorgaans 's nachts plaatsvinden is niets nieuws. "Vooral in de nachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag is het risico groter", zegt Marc Vranckx van de politie. Meestal bleef het bij verbale agressie en dreigementen of een lichte vorm van geweld, maar in een aantal gevallen kregen de slachtoffers slagen en stampen met ernstige verwondingen tot gevolg. Bij 29 feiten werd een wapen gebruikt, waarvan het in 19 gevallen ging om een mes. Bij zeven feiten werd een vuurwapen getoond."





Daders geïdentificeerd

Bij vijf gewapende overvallen of pogingen konden de daders geïdentificeerd of opgepakt worden. "Twee verdachten die in april een nachtwinkel op de Tiensesteenweg wilden overvallen, moesten er zonder buit vandoor en werden niet veel later door een politiepatrouille opgepakt", zegt Vranckx. Ook de twee mannen die in juli een warenhuis in de Brusselsestraat overvielen, werden geklist. Hetzelfde gold voor de overvaller die in november een apotheek in de Bondgenotenlaan en een hotel op de Martelarenlaan overvallen had. Diezelfde maand werden enkele studenten door vijf mannen vijandig benaderd in de Naamsestraat. "Toen de studenten het op een lopen zetten, werden ze met de auto achtervolgd door de vijf. Eén van de studenten werd aangereden en liep een enkelbreuk op. De slachtoffers kregen vervolgens ook nog wat slagen en stampen en hun gsm's en portefeuilles werd gestolen. De vijf konden na onderzoek worden opgepakt", vertelt Vranckx. Het aantal afpersingen gaat in stijgende lijn van 22 feiten in 2015, naar 33 in 2016 en 35 in 2017. (ADPW)