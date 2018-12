Milow selecteert werken voor Open M Bart Mertens

23 december 2018

13u40 0 Leuven Voor de vijfde keer in haar geschiedenis biedt M-Museum Leuven beeldende kunstenaars uit Vlaams-Brabant de kans om hun talent te tonen tijdens Open M. Omdat het museum tien jaar bestaat en Open toe is aan de vijfde editie wordt er een speciale jury samengesteld. Aan boord zitten Imke Courtois, Phara de Aguirre, Milow, Arnout Hauben en Els Dottermans.

Het Leuvense museum M heeft altijd al oog gehad voor regionaal talent. Dat leidde tot het initiatief Open M dat in 2019 toe is aan de vijfde editie. Nog tot 11 januari kunnen beeldende kunstenaars uit Vlaams-Brabant zich inschrijven voor Open M. “Alle disciplines binnen de beeldende kunsten komen in aanmerking: van schilderkunst tot performance en van video tot grafiek”, laat schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) optekenen.

Bekende Vlamingen

Het wordt in 2019 overigens een bijzondere editie van Open M. Het initiatief bestaat vijf jaar en M-Museum Leuven viert al de tiende verjaardag. “Dat vraagt om een feestelijke editie”, laat schepen Vandevoort optekenen. “Voor de gelegenheid stelden we een jury samen van vijf bekende Vlamingen die een sterke band met Leuven hebben. Imke Courtois, Phara de Aguirre, Milow, Arnout Hauben en Els Dottermans zullen samen de werken selecteren die gepresenteerd zullen worden in een groepstentoonstelling in M. De bezoekers kunnen tijdens de tentoonstelling stemmen op hun favoriet. De publieksfavoriet krijgt een residentie in het M-atelier in het najaar van 2019, gekoppeld aan een eigen toonmoment.”

Wie wil deelnemen, stuurt voor 11 januari 2019 zijn of haar dossier in. Alle informatie, het inschrijvingsformulier en het wedstrijdreglement kan je nalezen op www.mleuven.be/openm. De tentoonstelling Open M loopt van 24 mei tot 22 september 2019.