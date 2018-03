Militaire kazerne bewaakt door beveiligingsfirma 09 maart 2018

03u06 0 Leuven De militaire kazerne van Heverlee wordt sinds donderdag bewaakt door privéfirma Securitas. Zij zullen instaan voor de toegangscontrole en de receptie, kortom de 'buitenperimeter'.

Op termijn zal Securitas ook honden gebruiken om het domein te bewaken. Daardoor kan het leger zo'n dertig man vrijmaken. En dat kunnen ze daar zeker gebruiken, aangezien zij ook de luchthaven van Zaventem bewaken en vanaf volgende week ook bewakingsopdrachten uitvoeren in Antwerpen. Daarnaast is er nog een detachement actief in Afghanistan. Er bestaan plannen om Securitas later dit jaar in te zetten op de militaire luchthaven in Melsbroek en in de Koninkelijke Militaire School in Brussel. (ADPW)