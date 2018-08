Middenconsoles uit voertuigen gestolen 21 augustus 2018

In de Karel Van Lotharingenstraat In Leuven heeft een getuige zondagnacht opgemerkt hoe drie inbrekers het raam van een geparkeerde auto insloegen. Ze hadden het gemunt op de middenconsole van de Volkswagen en haalden deze er snel uit. Ze vertrokken meteen weer met hun buitenlandse vluchtauto die al klaar stond. De politie werd verwittigd, maar van de daders was geen spoor meer. Achteraf bleken ze ook toegeslagen te hebben bij drie andere auto's van het merk Volkswagen die in het stadscentrum geparkeerd stonden. Ook hier haalden ze de middenconsole er uit. In een Audi in de Fonteinstraat werd ook ingebroken, maar hier ging het alarm af waardoor de dieven de vlucht namen zonder buit. De politie stelde telkens een proces-verbaal op. (ADPW)