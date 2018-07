Met oude Opel naar Mongolië VRIENDEN RIJDEN 16.000 KILOMETER VOOR VZW MOBILE SCHOOL ANDREAS DE PRYCKER

14 juli 2018

02u31 0 Leuven Zaterdagochtend zullen Peter Raeymaekers (49) uit Leuven, Steven Janssens (49) uit Tildonk en Tom Bolsius (43) uit Hoeilaart op roadtrip vertrekken naar Mongolië. De drie vrienden zamelen geld in voor de vzw Mobile School, een Leuvense organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Met een oude Opel Astra zullen ze 16.000 kilometer afleggen door maar liefst 17 landen.

Het wordt zo stilaan D-day voor de drie kameraden. Vandaag (zaterdag, red.) tussen 9 en 11 uur zullen ze vertrekken voor het Leuvense stadhuis. Mobile School zal daar ook met een schooltje aanwezig zijn. Het doel van de drie? "Voor het avontuur natuurlijk, maar ook ter ondersteuning van Mobile School van Arnoud Raskin. Dit is een Leuvense organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Ze ontwikkelen mobiele schoolkarretjes en verzorgen opleidingen aan plaatselijke straathoekwerkers. Momenteel rijden er meer dan 50 mobiele schooltjes in 25 landen, verspreid over vier continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa. En wij zijn blij als we ons steentje kunnen bijdragen", vertelt Raeymaekers.





De tocht zal zo'n zeven weken in beslag nemen. "We rijden zuidoostwaarts en bezoeken eerst de Mobile School projecten in Tirana in Albanië en Thessaloniki in Griekenland. Daarna gaat het verder doorheen Turkije richting Azië. Hier beginnen de onontgonnen routes doorheen Iran, de 'Stans', en de legendarische Pamir Highway via het hooggebergte van Tajikistan. Daarna gaat het resoluut richting Mongolië. Het eindpunt is voorzien in Ulan Ude in Rusland, in Siberië vlak bij Mongolië", zegt Raeymaekers. Eigenlijk maakt het in de 'Mongol Rally' niet uit wanneer de deelnemers aankomen. Hoe ze er geraken, maakt evenmin uit. Het moet alleen na 10 augustus zijn. Toch zijn er ook beperkingen: de auto waarmee de deelnemers de rally rijden moet klein en belabberd zijn. De oude Opel Astra voldoet alleszins aan deze voorwaarden.





1.000 Britse pond

Als het trio onderweg problemen krijgt, moeten ze die zelf oplossen. En de derde voorwaarde is misschien wel de belangrijkste. Je moet een goed doel steunen en voor je mag starten, moet je al minstens 1.000 Britse pond hebben ingezameld voor twee goede doelen. Eentje kiezen de deelnemers, het andere wordt door de organisatie gekozen. Het trio zamelde ondertussen 3.000 euro in, maar je kan het nog steunen tot en met 3 september.





Meer info op www.mobileschoolrally.be of via hun facebookpagina https://www.facebook.com/mobsch/. Daar zullen regelmatig filmpjes en blogposts verschijnen.