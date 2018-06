Met openbaar vervoer naar Ed Sheeran 29 juni 2018

02u31 0

Voor het optreden van Ed Sheeran nu zondag in Werchter raadt De Lijn aan tijdig de pendelbus naar de festivalweide te nemen. De bussen rijden al vanaf 13 uur, de deuren van de wei openen om 15 uur. De Lijn herinnert ook aan het voordelige sms-ticket, waarmee muziekliefhebbers net als bij Werchter Boutique vlot op de bus kunnen stappen. Voor wie bij de NMBS een 'e-treinbiljet Ed Sheeran' koopt, is de bus in de prijs inbegrepen. Tot slot vragen De Lijn, Live Nation en de gemeentes Rotselaar en Haacht opnieuw om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar de festivalweide te komen. (BMK)