Mercedes populairste doelwit voor autodieven ADPW

08 maart 2019

16u08 0

In 2018 werden in Leuven 201 feiten van diefstal uit en aan voertuigen geregistreerd. Dat is één feit minder dan in 2017. Dit cijfer is het laagste aantal sinds 2005.

“Van 2005 tot en met 2014 registreerden we telkens hoge jaarcijfers met uitzondering voor het jaar 2010. In 2015 volgde een plotse daling met vervolgens een stabilisatie op dit eerder lage niveau. Gemiddeld registreerden we in 2018 17 feiten per maand. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar noteerden we telkens 8 aangiftes, om vervolgens tijdens de maanden april tot augustus te stijgen tot 19 feiten. In de maanden september (26 aangiftes omwille van een reeks van 2 en 7 feiten in een Mercedes-garage waarbij vooral velgen en banden werden gestolen), oktober (28 aangiftes ingevolge enkele kleinere reeksjes van 3 of 4 voertuigen) en november (24 feiten waaronder de diefstal van enkele airbags uit BMW’s) lagen de aangiftes merkelijk hoger dan het maandgemiddelde”, zo vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

“Als we de diefstallen opsplitsen naar merk van voertuig, stellen we vast dat Mercedessen het vaakst werden bezocht, namelijk 26 keer. Verder werden de merken BMW (14 keer), Volkswagen (14 keer), Ford (12 keer) en Citroën (10 keer) vaak uitgekozen door dieven”, weet Vranckx.

In het merendeel van de gevallen werden voertuigdocumenten, identiteitskaarten gestolen (85 feiten). Ook geld (56 feiten) en lederwaren, geldbeugels, rugzakken, handtassen en boekentassen (41 feiten) bleken populair.