Mensenhandelaars verdienden 700.000 euro met prostitutie KAR

09 januari 2019

16u46 0 Leuven Twee mensenhandelaars zijn door de Leuvense strafrechter veroordeeld tot drie en een jaar cel. Via Spanje werden Zuid-Amerikaanse meisjes in België geprostitueerd. De feiten speelden zich af van medio 2016 tot begin 2018. In totaal werd zo’n 724.000 euro verdiend met de illegale praktijken.

De Zuid-Amerikaanse meisjes kwamen terecht in Leuven, Zuienkerke, Oostende, Knokke-Heist, De Panne en Luik. Daar werden ze door Lenny S. en Maria M. ondergebracht in huurwoningen en kamers om mannen te ontvangen. “Zij dienden 7/7 te werken van 9 uur in de ochtend tot middernacht. De meisjes spraken enkel Spaans en kregen hun opdrachten via WhatsApp toegestuurd. Via advertenties, waaronder de website redlights.be, werden de meisjes aan de man gebracht. Ze meisjes hadden geen statuut, waren nergens ingeschreven en genoten geen bescherming”, noteerde de rechter in het vonnis. Bij een controle in een woning in Zuienkerke trof de politie op 15 oktober 2016 een van hen aan. De vrouw gaf toe dat ze seksuele diensten aanbood en werd uitgebuit doordat ze de taal niet sprak en te veel moest afdragen aan een tussenpersoon. De klanten betaalden 120 uur voor een uur, 90 euro voor 45 minuten en 60 euro voor een half uur. Van die bedragen mochten de meisjes de helft houden. De gemiddelde omzet per vrouw lag rond 331,5 euro per dag. Gedurende 475 dagen werden er dagelijks 4,6 meisjes aangeboden, berekende de politie. Dat geeft in totaal 724.327,5 euro. Omdat de vrouwen de helft van dat bedrag mochten houden, werd de helft verbeurdverklaard. Het vermogensvoordeel voor Lenny S. en Maria M. werd zo op 362.163 euro geschat. Dat geld zullen ze moeten teruggeven. Daarnaast kreeg S. 3 jaar cel en een boete van 48.000 euro. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. M. kreeg een jaar cel, waarvan de helft effectief, omdat haar aandeel in de feiten minder groot was. Zij moet een boete van 16.000 euro, voor de helft met uitstel.