Mensen naar ziekenhuis na aanrijding op fietspad 10 juli 2018

Twee mensen zijn gisterochtend omstreeks 11 uur lichtgewond geraakt bij een aanrijding op het fietspad van de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Een koerier stond deels op het fietspad en deels op de rijbaan met zijn voertuig. Op het ogenblik dat de man zich te voet omdraaide en richting voetpad wilde gaan, kwam er een fietsster op een elektrische fiets aangereden. De bestuurster van de fiets knalde tegen de man van de pakjesdienst en beiden gingen tegen de grond. De fietsster, een 55-jarige vrouw uit Wilsele, klaagde van pijn aan een heup. Zij zou later haar huisarts raadplegen. De werknemer van de pakjesdienst, een 31-jarige man uit Heusden-Zolder, had last van felle hoofdpijn en een troebel zicht. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. (ADPW)