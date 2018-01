Meldingen geluidsoverlast meer dan 10% gestegen 30 januari 2018

02u37 0 Leuven De Leuvense politie noteerde in 2017 een stijging van het aantal meldingen van geluidsoverlast. "Dit is een toename met 235 meldingen, ten opzichte van 2016, toen we 2.113 meldingen noteerden. Na vijf opeenvolgende jaren met een dalend cijfer, kende 2017 opnieuw een stijging. In totaal werden 219 processen-verbaal opgesteld. Dat zijn er 23 meer dan in 2016", weet politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Het gemiddeld aantal klachten van geluidsoverlast per maand in 2017 bedroeg 196. In 2016 lag dat gemiddelde op 176 meldingen. "In de maanden oktober en juni kregen we met respectievelijk 340 en 250 meldingen heel wat meer klachten te verwerken dan het maandgemiddelde. Het laagste aantal meldingen registreerden we in de wintermaanden januari (124 klachten), februari (137 klachten) en december (134 klachten)", geeft Vranckx nog mee.





Mensen en muziek

Wat de aard van de klachten betreft heeft 45,5 % daarvan (1.069 meldingen) betrekking op lawaaioverlast veroorzaakt door mensen. Te luide muziek is verantwoordelijk voor eveneens 45,5 % van de klachten. Luidruchtige machines en lawaai van dieren zijn goed voor 6,9 en 2,6 % van de meldingen. De oorzaak van de geluidshinder ligt in 32,9 % van de gevallen (737 meldingen) bij te lawaaierige buren. In 20,6 % van de gevallen (461 meldingen) is het lawaai afkomstig van straten en pleintjes. Kotfuiven zijn goed voor 17,4 % van, of 390 meldingen. Daarnaast werd er gebeld voor hinder door horecazaken (15,5 % of 346 meldingen), feestjes (6,6 % of 147 meldingen), bouwwerven (2,3 % of 52 meldingen), evenementen (1,4 % of 31 meldingen) en lawaaierige voertuigen (0,8 % of 17 meldingen).





Bijna 7 van de 10 (69,2 % of 1.625 meldingen) hadden betrekking op het centrum van Leuven. De Tiensestraat spant de kroon, voor de Parkstraat en het Sint-Maartensdal. Een licht verhoogd aantal meldingen van geluidshinder werd genoteerd de nacht van donderdag op vrijdag (430 meldingen) en zaterdag op zondag (358 klachten). De rustigste dagen waren maandag en dinsdag. Meer dan de helft van de klachten komt binnen tussen middernacht en 6 uur 's morgens. (ADPW)