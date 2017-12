Meisje lichtgewond na val door dak van garage 02u44 0 Leuven Een 13-jarig meisje is op Eerste Kerstdag met een ziekenwagen naar het UZ Gasthuisberg overgebracht. In de Vestinggang was ze al spelend door een golfplaten dak van een garagebox gevallen.

De tiener was 's avonds met enkele vriendjes aan het spelen en op het dak geklauterd. Maar dat kon haar gewicht niet dragen en ze viel er door. Omdat de garage op slot was, konden de andere kinderen niet naar binnen om het slachtoffer te bereiken en belden ze de hulpdiensten. Het meisje bleef bij bewustzijn, maar gaf aan dat ze pijn had aan haar rug en knie.





De politie en de even later toegesnelde brandweer slaagden er in de poort van de garage open te breken. Het slachtoffer werd met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Haar verwondingen bleken mee te vallen. Ze zal na een observatie van 24 uur het ziekenhuis mogen verlaten. (ADPW)