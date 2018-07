Meisje (6) kritiek nadat ze bijna verdrinkt in zwembad Sportoase 02 juli 2018

02u39 0 Leuven Een 6-jarig meisje verkeert nog altijd in levensgevaar nadat ze vrijdagavond in het zwembad van Sportoase bewusteloos uit het water gehaald werd.

Het meisje werd vrijdag omstreeks 18 uur door enkele andere kinderen bewusteloos aangetroffen in het recreatiebad van Sportoase. Redders en een MUG-team slaagden erin om het kindje te reanimeren, waarna ze in kritieke toestand overgebracht werd naar het Gasthuisbergziekenhuis.





Hoe het ongeval kon gebeuren, wenst het Leuvense parket niet toe te lichten. Ook Sportoase zelf wilde afgelopen weekend niet reageren. Maar naar verluidt waren de ouders van het slachtoffertje op het ogenblik van de feiten niet in de buurt. Een redder zou de moeder er kort voor het incident wel op aangesproken hebben dat het kind zonder toezicht in het zwembad gelaten werd. Door een taalprobleem met de moeder van allochtone origine werd die boodschap mogelijk niet goed begrepen.





Wellicht ontsnapte het meisje dus aan ieders aandacht, en begaf ze zich vanuit het ondiepe gedeelte van het zwembad - onder een lint met zwaantjes door - naar het langzaam tot 1,25 meter diepte afhellende deel met glijbaan. "Uit getuigenverhoren en een analyse van de camerabeelden blijkt duidelijk dat het kindje te lang onder water is gebleven", geeft Sarah Callewaert van het Leuvense parket wel nog mee. Of de zwembadredders en/of ouders iets te verwijten valt, wou het parket niet kwijt. Gisteravond was de toestand van het slachtoffertje nog altijd uiterst zorgwekkend. (SPK)