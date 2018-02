Meisje (18) gooit met glas: twee gewonden 15 februari 2018

02u46 0 Leuven In Café Ambiorix, op de Oude Markt, zijn maandagochtend omstreeks 7.45 uur twee gewonden gevallen. Een 26-jarige man uit Kessel-Lo en een buitenwipper kregen glas in hun gezicht.

"Een 18-jarig meisje uit Wijgmaal was samen met haar vriend en broer naar het bewuste café getrokken", aldus Stephanie Gille, woordvoerster van de Leuvense politie. "Daar zou iemand 'scheef' naar haar vriend gekeken hebben. Ze heeft die persoon daar ook op aangesproken. Daarna dacht ze dat iemand haar broer wilde aanvallen en dus heeft ze maar een glas naar die man gegooid. Het slachtoffer, een 26-jarige uit Kessel-Lo, kreeg dat glas vol in het aangezicht en werd met zware verwondingen afgevoerd. Hij zal zeker acht dagen arbeidsongeschikt zijn. Bij datzelfde incident raakte ook de buitenwipper van de zaak lichtgewond."





Het meisje werd opgepakt. Onderzoek van camerabeelden zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is. De portier, die zelf ook even naar het ziekenhuis moest, herinnert zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten. "Ik ging naar binnen en kreeg plots een glas tegen mijn hoofd", aldus de man. "Voor zover ik weet was er helemaal geen ruzie gaande. Maar om eerlijk te zijn: ik herinner me er niet veel van." (ADPW)