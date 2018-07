Meisje (12) met voet onder wiel 02 juli 2018

02u39 0 Leuven In de Brusselsestraat in Leuven werd vrijdagochtend een 12-jarig meisje aangereden.

Het slachtoffer uit Kortenberg stond samen met enkele vriendinnen in het wandelgedeelte van de straat, toen een auto met aanhangwagen langsreed. Een wiel van die aanhangwagen reed over de voet van het meisje. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto reed door, maar wellicht heeft hij niet gemerkt wat er gebeurd is. Op basis van beelden van het cameranetwerk in de Leuvense binnenstad, zal geprobeerd worden om zijn identiteit te achterhalen. (SPK)