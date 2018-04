Mega opent kantoor 03 april 2018

02u23 0 Leuven Mega, de enige volledig Belgische leverancier van elektriciteit en aardgas, wil zijn positie op de Vlaamse energiemarkt verstevigen. Daarom opende het bedrijf een nieuw kantoor op het Alfons Smetsplein in Leuven.

"Momenteel zijn we in Wallonië en Brussel de vijfde leverancier. Binnen drie jaar willen we in Vlaanderen op dezelfde plaats staan", zegt Michaël Corhay, CEO van Mega. "Op dit moment zijn er 20.000 Vlaamse Mega-klanten maar tegen eind dit jaar moet dat het dubbele zijn. Een kantoor in Vlaanderen is noodzakelijk. We nemen zeer gekwalificeerde mensen aan om vanuit Leuven onze klanten te helpen. Momenteel zijn er vijfmensen aan de slag maar tegen het einde van het jaar zullen er dat al tien zijn. De keuze voor Leuven als locatie voor het kantoor was vanzelfsprekend. Het is een universiteitsstad met heel veel kennis. Bovendien stelt de centrale ligging ons in staat om overal in Vlaanderen onze klanten bij te staan." (BMK)