Meest succesvolle Winefair ooit in Hal 5 Bart Mertens

27 november 2018

18u20 0 Leuven De bekende wijnbeurs Winefair heeft de beste editie ooit achter de rug in Leuven. Organisator Primetime Communication Group kreeg bijna 3.000 bezoekers over de vloer in Hal 5 in Kessel-Lo. “De verhuizing van de Brabanthal naar Hal 5 was een schot in de roos”, zegt Stefan Frissen.

Winefair –ooit klein begonnen in Limburg maar op enkele jaren tijd ook groot geworden in Leuven- klokt af op 2.800 bezoekers. Dat maakt van de vijfde editie in Leuven meteen de beste ooit nadat het wijnevent de voorbije jaren al een stevige reputatie had opgebouwd in de Brabanthal. Met Hal 5 als nieuwe locatie is Winefair duidelijk begonnen aan een nieuw hoofdstuk.

Belevingsconcept

“Dat klopt”, zegt Stefan Frissen van organisator Primetime Communication Group. “De openingsavond was al op voorhand uitverkocht en bijgevolg waren de verwachtingen hoog. De nieuwe locatie Hal 5 bleek de juiste keuze. Het viel vooral op dat Winefair deze keer ook veel jonge mensen wist te boeien en daar is de locatie niet vreemd aan. Hal 5 past perfect bij ons belevingsconcept. Die aanpak was al aanwezig in de Brabanthal maar Hal 5 bood ons extra mogelijkheden. We zijn erin geslaagd om zowel de ervaren wijnliefhebbers als de jonge wijnliefhebbers mee te nemen in ons verhaal. Ook de standhouders waren bijzonder tevreden. De verkoop zat goed. Heel wat standhouders vertelden me dat de bezoekers hun voorraad hebben ingeslagen om te genieten tijdens de feestdagen. Blijven we ook volgend jaar in Hal 5? Ja, uiteraard. We hebben mooie jaren gehad in de Brabanthal maar nu kiezen we voor een voortzetting van ons wijnfestival in Hal 5 in Kessel-Lo.” Meer info: www.winefair.be