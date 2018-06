Meer geld voor aanleg nieuwe fietspaden 02 juni 2018

02u35 0 Leuven De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde twee vernieuwde subsidiereglementen goed die de aanleg van fietspaden stimuleren.

Gemeenten kunnen voortaan een hogere subsidie krijgen voor de aanleg of herinrichting van fietspaden, gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De provincie investeert nu ook meer in studiekosten, grondinnames en natuurcompenserende maartgelen zodat fietssnelwegen sneller aangelegd kunnen worden. "We willen meer mensen op de fiets krijgen", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. "Daarom stimuleren we, samen met de Vlaamse overheid, gemeenten om te investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Hiervoor kunnen de gemeenten rekenen op meer subsidies". Zo geeft de Vlaamse overheid voortaan voor alle fietsfondsdossiers maximaal 50% in plaats van 40% subsidies. De totale subsidie die de gemeente kunnen krijgen voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk verhoogt dus van 80 naar 90%. De provincie Vlaams-Brabant voorziet in 2018 3.995.407 euro voor fietsfondssubsidies aan gemeenten. In 2019 voorziet ze 3.056.500 euro. (ADPW)