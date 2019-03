Meer en gratis parking aan Sportoase Wilsele: “Ook voor de buurtbewoners” Carl Devlies (CD&V) en Johan Geleyns (CD&V) blij met 121 parkeerplaatsen Bart Mertens

13u00 0 Leuven Gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V) is blij dat het aantal parkeerplaatsen aan Sportoase Wilsele hoger is uitgevallen dan voorzien. In 2017 pleitte de politicus er nog voor om voor meer gratis parkeerplaatsen te gaan. “Met liefst 121 plaatsen kunnen ook buurtbewoners terecht in het parkeergebouw”, klinkt het.

Goed nieuws voor de bezoekers en de buurtbewoners van Sportoase in Wilsele. Afgelopen vrijdag opende het parkeergebouw aan het nieuwe sportcomplex en dat telt 121 parkeerplaatsen. Zowel de bezoekers van Sportoase als de buurtbewoners kunnen gebruik maken van de parking en zelfs gratis. Voor de Wilselse politicus Johan Geleyns (CD&V) is dat een overwinning want hij toonde zich in november 2017 nog bezorgd over het aantal voorziene parkeerplaatsen in het parkeergebouw. “Ik pleitte toen voor een verdubbeling van het aantal plaatsen en kreeg de steun van schepen Carl Devlies (CD&V) die het stadsbestuur kon overtuigen om de parking uit te breiden.”

Blauwe zone

Opmerkelijk gegeven: de parking is gratis en dat is op het grondgebied van Leuven eerder een zeldzaamheid. “Naast buurtbewoners en bezoekers van Sportoase is het parkeergebouw ook bijzonder handig voor de nabijgelegen school en GC De Bosstraat. Om wildparkeren wordt er wel een blauwe zone ingevoerd met een maximum parkeertijd van 4 uur”, vult schepen Devlies nog aan.